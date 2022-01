"Grande Fratello Vip", primo litigio tra Alessandro e Sophie: è già crisi? (Di sabato 8 gennaio 2022) Subito dopo la trentaduesima puntata del ' Grande Fratello Vip ' Sophie ha mostrato di non aver preso molto bene il fatto che Alessandro abbia votato come VIP preferito Gianmaria. Il disappunto della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) Subito dopo la trentaduesima puntata del 'Vip 'ha mostrato di non aver preso molto bene il fatto cheabbia votato come VIP preferito Gianmaria. Il disappunto della ...

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - GrandeFratello : Alla luce di quanto successo, Alfonso entra in Casa per leggere un comunicato ufficiale di Grande Fratello. #GFVIP - Obbyt_ : RT @r4venmarti: ma lui in che senso ha risposto a Gianmaria che è venuto al grande fratello per fare detox, mi sento male #jeru https://t.… - ildioporcone : Mio fratello grande ha il naso di harry e me ne sono accorta solo adesso -