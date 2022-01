Grande Fratello Vip, Kabir Bedi si addormenta in diretta. Alfonso Signorini costretto a intervenire: momenti di imbarazzo (Di sabato 8 gennaio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 7 gennaio, Kabir Bedi – ‘Sandokan’ – è stato pizzicato dalla regia in un momento di profonda stanchezza. Insomma, si è addormentato in diretta. Effettivamente la trasmissione non inizia mai prima delle 21:40 e si conclude intorno all’1:15: “No, guardate Kabir, vi prego”, ha detto il conduttore Alfonso Signorini. “Questa immagine è meravigliosa. Poverino, sta facendo di tutto… Apritemi l’audio con la Casa”, ha aggiunto Signorini. A quel punto, rivolgendosi direttamente all’attore 75enne: “Senti, quanta fatica fai a stare sveglio? Avevi gli occhi che si chiudevano come le tapparelle proprio eh”. Allora Sandokan, imbarazzato, è scoppiato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Durante la puntata delVip andata in onda ieri 7 gennaio,– ‘Sandokan’ – è stato pizzicato dalla regia in un momento di profonda stanchezza. Insomma, si èto in. Effettivamente la trasmissione non inizia mai prima delle 21:40 e si conclude intorno all’1:15: “No, guardate, vi prego”, ha detto il conduttore. “Questa immagine è meravigliosa. Poverino, sta facendo di tutto… Apritemi l’audio con la Casa”, ha aggiunto. A quel punto, rivolgendosimente all’attore 75enne: “Senti, quanta fatica fai a stare sveglio? Avevi gli occhi che si chiudevano come le tapparelle proprio eh”. Allora Sandokan, imbarazzato, è scoppiato a ...

