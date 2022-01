Fiorentina | la smentita di Pradè | «Isco? Non sappiamo neanche chi siano gli agenti»

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il d.s. dellaha parlato delle voci di mercato suDaniele, direttore sportivo della, in conferenza stampa ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero i viola interessati a. LE PAROLE – «In questi giorni ci sono state tantissime voci su, noi nonnemmeno chi sono glie non c’è nulla: tranquillizziamo tutti coloro che ce l’hanno chiesto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

