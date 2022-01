Filippine | pugno di ferro contro i no - vax | se escono di casa scatta l' arresto

Advertising

Open_gol : Il presidente ha deciso di usare il pugno di ferro con chi non ha completato il ciclo vaccinale «per fermare la dif… - fanpage : Pugno durissimo del Presidente delle Filippine contro i #novax - Destradipopolo : #Filippine, PUGNO DI FERRO: I NO VAX CHE ESCONO DI CASA RISCHIANO L’ARRESTO DUTERTE: “METTONO TUTTI IN PERICOLO”… - serenaserai : RT @fanpage: Pugno durissimo del Presidente delle Filippine contro i #novax - TeoloMassimo : RT @Open_gol: Il presidente ha deciso di usare il pugno di ferro con chi non ha completato il ciclo vaccinale «per fermare la diffusione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine pugno

Arresto per i No Vax che escono di casa. È quanto ha stabilito il presidente delleRodrigo Duterte . La decisione è arrivata al termine di un vertice della task force anti - ...ildi ...Il generale autoproclamatosi primo ministro ha represso coldi ferro le proteste di piazza in ... MARIA RESSA () Il 2021 è stato anche l'anno del ritorno del Premio Nobel per la pace in ...Arresto per i No Vax che escono di casa. È quanto ha stabilito il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. La decisione è arrivata al termine di un vertice della task ...Il presidente filippino Duterte ha deciso pesanti restrizioni ai danni dei non vaccinati per provare a frenare la crescita dei contagi ...