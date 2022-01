Condannato ingiustamente, rimane in prigione per 43 anni: per aiutarlo raccolgono oltre 1.6 milioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Quella di Kevin Strickland è una storia che ha dell’incredibile e che finalmente ha potuto concludersi con un lieto fine per il cittadino afroamericano. Per ben 43 anni è stato detenuto in prigione a causa di un crimine che però non aveva commesso. All’uscita dal carcere è stato sorpreso da uno spettacolare gesto di solidarietà. In prigione per 43 anni, ma era innocente: la sua storia Come riportato dal The Washington Post, Kevin ha lasciato la prigione del Missouri lo scorso 23 novembre, dopo essere stato incarcerato per triplice omicidio nel 1979. Strickland era in prigione da quando aveva 18 anni. Purtroppo, però, la legge dello stato del Missouri, non prevede alcun risarcimento poiché l’uomo è stato scarcerato senza prova del DNA. A questo punto, la Midwest ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Quella di Kevin Strickland è una storia che ha dell’incredibile e che finalmente ha potuto concludersi con un lieto fine per il cittadino afroamericano. Per ben 43è stato detenuto ina causa di un crimine che però non aveva commesso. All’uscita dal carcere è stato sorpreso da uno spettacolare gesto di solidarietà. Inper 43, ma era innocente: la sua storia Come riportato dal The Washington Post, Kevin ha lasciato ladel Missouri lo scorso 23 novembre, dopo essere stato incarcerato per triplice omicidio nel 1979. Strickland era inda quando aveva 18. Purtroppo, però, la legge dello stato del Missouri, non prevede alcun risarcimento poiché l’uomo è stato scarcerato senza prova del DNA. A questo punto, la Midwest ...

