Chi controlla i bambini in Dad? S'è persa la norma sul congedo parentale per Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Da lunedì riapriranno le scuole. Niente rinvii, nonostante le richieste pressanti delle regioni (e le fughe in avanti à la De Luca) per la situazione epidemiologica in continuo peggioramento. La didattica riprenderà con le nuove regole stabilite dal decreto approvato lo scorso 5 gennaio. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, va però sottolineata una mancanza fondamentale: non è più previsto il congedo parentale per Covid. La misura, che era stata prolungata dal decreto fiscale fino al 31 dicembre 2021, riconosceva al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera o oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Da lunedì riapriranno le scuole. Niente rinvii, nonostante le richieste pressanti delle regioni (e le fughe in avanti à la De Luca) per la situazione epidemiologica in continuo peggioramento. La didattica riprenderà con le nuove regole stabilite dal decreto approvato lo scorso 5 gennaio. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, va però sottolineata una mancanza fondamentale: non è più previsto ilper. La misura, che era stata prolungata dal decreto fiscale fino al 31 dicembre 2021, riconosceva al lavoratore dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, il diritto di astenersi dal lavoro in forma giornaliera o oraria per un periodo coincidente in tutto o in parte alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in ...

