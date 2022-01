Che cosa, ci fa sentire soli? (Di sabato 8 gennaio 2022) Che cosa, ci fa sentire soli ? Di Vincenzo Calafiore 8 Gennaio 2022 Udine Noi “ umani “ siamo – forse- gli animali più socievoli e lo sono anche gli scimpanzé e le scimmie . Troviamo conforto e piacere nell’avere sempre più amici e conoscenze che gravitano o orbitano attorno a noi; persone che per motivi diversi o passivamente onorano o venerano la nostra persona quale che sia la nostra azione o le parole donate loro. La “ vita “ però va in una direzione esattamente opposta alla nostra di desideri o a quella immaginata, così viene a crearsi una sorta di competizione che rende impossibile la realizzazione di un modello di vita, quindi non rimane che scendere a compromessi. L’ arte “ del piegarsi senza spezzarsi “ è un’abilità essenziale alla sopravvivenza del nostro smisurato ego e allo stesso tempo essere così tanto ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 8 gennaio 2022) Che, ci fa? Di Vincenzo Calafiore 8 Gennaio 2022 Udine Noi “ umani “ siamo – forse- gli animali più socievoli e lo sono anche gli scimpanzé e le scimmie . Troviamo conforto e piacere nell’avere sempre più amici e conoscenze che gravitano o orbitano attorno a noi; persone che per motivi diversi o passivamente onorano o venerano la nostra persona quale che sia la nostra azione o le parole donate loro. La “ vita “ però va in una direzione esattamente opposta alla nostra di desideri o a quella immaginata, così viene a crearsi una sorta di competizione che rende impossibile la realizzazione di un modello di vita, quindi non rimane che scendere a compromessi. L’ arte “ del piegarsi senza spezzarsi “ è un’abilità essenziale alla sopravvivenza del nostro smisurato ego e allo stesso tempo essere così tanto ...

