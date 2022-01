“Capisco i presidi, ma riaprire le scuole è una priorità e un dovere”. Parla Luigi Berlinguer (Di sabato 8 gennaio 2022) Dieci gennaio: è il giorno fissato per la riapertura delle scuole, con nuove regole per le quarantene decise dall’ultimo decreto del governo in modo da garantire il più possibile la scuola in presenza, pur nel rispetto della sicurezza. Ma il dieci gennaio è anche la data che preoccupa i duemila presidi che chiedono di posticipare il rientro in classe, visti i contagi e le previste assenze del personale, per non dire del governatore campano Vincenzo De Luca che annuncia, nonostante le decisioni governative, la proroga della chiusura per elementari e medie fino a fine gennaio. Luigi Berlinguer, accademico, già rettore dell’Università di Siena e ministro dell’Istruzione, da un lato, “con il cuore”, dice, capisce la preoccupazione dei dirigenti scolastici e ha “massimo rispetto” per chi dovrà “affrontare sacrifici per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Dieci gennaio: è il giorno fissato per la riapertura delle, con nuove regole per le quarantene decise dall’ultimo decreto del governo in modo da garantire il più possibile la scuola in presenza, pur nel rispetto della sicurezza. Ma il dieci gennaio è anche la data che preoccupa i duemilache chiedono di posticipare il rientro in classe, visti i contagi e le previste assenze del personale, per non dire del governatore campano Vincenzo De Luca che annuncia, nonostante le decisioni governative, la proroga della chiusura per elementari e medie fino a fine gennaio., accademico, già rettore dell’Università di Siena e ministro dell’Istruzione, da un lato, “con il cuore”, dice, capisce la preoccupazione dei dirigenti scolastici e ha “massimo rispetto” per chi dovrà “affrontare sacrifici per ...

