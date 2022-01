Alessia Macari choc a pochi giorni dal parto è vittima di stalking

(Di sabato 8 gennaio 2022) La showgirlha pubblicato nelle Instagram stories uno dei numerosi commenti dello stalker. Perseguitata in gravidanza da uno stalker., ex vincitrice del Grande Fratello Vip, è in dolce attesa, ma non è serena, perché l’ombra di un uomo incombe su di lei e la tormenta. Stanca delle minacce, la moglie di

Insieme a una foto di lui e Soleil insieme, in un atteggiamento inequivocabilmente confidenziale, con la frase: "Sono con Te!! Gossip "Ti stupro e poi ti strangolo",racconta l'incubo ..., showgirl ed ex inquilina del Grande Fratello Vip vorrebbe godersi la sua gravidanza in assoluta tranquillità , ma in realtà sta vivendo un vero e proprio incubo. La donna ha infatti ...Alessia Macari è da tempo perseguitata da uno stalker che, nonostante le denunce già effettuate, non smette di minacciarla pesantemente ...Alessia Macari sta vivendo un incubo a tal punto da sfogare la sua paura sui social. A pochi giorni dal parto è perseguitata da uno stalker.