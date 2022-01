Alessandro salva Gianmaria, Sophie sbotta dopo la diretta delusissima (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ stata una puntata bizzarra quella in onda ieri del Grande Fratello VIP 6. Da settimane i concorrenti sperano di non dover più dare l’immunità e scegliere il preferito, per poter votare chi vogliono. Ma non è ancora successo, per cui in questo appuntamento a sorpresa, sono stati chiamati nuovamente a fare il nome del preferito. Nulla di diverso dal solito, anche questa volta, tra i più votati, ecco spuntare Katia Ricciarelli ma non solo…Una delle scelte che ha lasciato tutti parecchio basiti è quella di Alessandro Basciano. Già perchè se il voto di Lulù, che ha fatto il nome di sua sorella Jessica, si può ben interpretare ( Manuel è anche pronto a lasciare la casa del GF VIP 6 per cui poco gliene frega di essere immune), quello di Basciano lascia tutti parecchio senza parole. La Codegoni, chiaramente, ha fatto il suo nome, salvandolo mentre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ stata una puntata bizzarra quella in onda ieri del Grande Fratello VIP 6. Da settimane i concorrenti sperano di non dover più dare l’immunità e scegliere il preferito, per poter votare chi vogliono. Ma non è ancora successo, per cui in questo appuntamento a sorpresa, sono stati chiamati nuovamente a fare il nome del preferito. Nulla di diverso dal solito, anche questa volta, tra i più votati, ecco spuntare Katia Ricciarelli ma non solo…Una delle scelte che ha lasciato tutti parecchio basiti è quella diBasciano. Già perchè se il voto di Lulù, che ha fatto il nome di sua sorella Jessica, si può ben interpretare ( Manuel è anche pronto a lasciare la casa del GF VIP 6 per cui poco gliene frega di essere immune), quello di Basciano lascia tutti parecchio senza parole. La Codegoni, chiaramente, ha fatto il suo nome,ndolo mentre ...

Advertising

antonellaD_E : RT @isabenanti: Alessandro che salva Gianmaria e non Sophie *RIDE FINO AD ESAURIMENTO CARATTERI* #gfvip - dancer83tp : Cmq gianmaria due settimane fa ha mandato Alessandro in nomination e ora lo salva? #GFVIP - Nonholetette : Gianmaria che salva Alessandro e Alessandro salva Gianmaria ???????? #GFVIP - isabenanti : Alessandro che salva Gianmaria e non Sophie *RIDE FINO AD ESAURIMENTO CARATTERI* #gfvip - tizianasullalun : @Chicco16061210 Alessandro pure lo sa che esce però lo salva #gfvip ?? -