Alberto Matano e le nuove frecciatine a Pomeriggio 5 | “Nessun chiarimento”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Mercoledìha bacchettato l’inviata di5 per avergli “sottratto l’ospite”, il signor Sebastiano (a cui hanno annunciato che probabilmente sua moglie è stata trovata senza vita in un sacco). La conduttrice della trasmissione di Canale 5, Simona Branchetti, però si è affrettata a spiegare di aver già chiarito tutto con il collega. La giornalista ha rivelato chel’avrebbe chiamata per parlare di quello che è successo. Ma i due conduttori hanno davvero chiarito? Di certo c’è soltanto che oggi a Tv Talkè stato un po’…: “Nulla da chiarire”. Il presentatore de La Vita in Diretta non ha fatto mezzo passo indietro. Durante il suo intervento del programma di Rai Tre il giornalista ha ribadito che ...

L'ospite rubato da Pomeriggio 5 a La Vita in Diretta è ancora argomento di dibattito. Tutto è accaduto mercoledì pomeriggio eha subito raccontato tutto al suo pubblico, scatenando anche i social e il Web. In effetti ciò che è successo proprio non è piaciuto, sebbene Simona Branchetti abbia smentito lo scippo ...Ascolti daytime, 7 gennaio 2022: nel pomeriggio nuovo record percon La vita in diretta Diamo uno sguardo agli ascolti della giornata di ieri, 7 gennaio, relativi ai programmi andati in onda nel daytime, iniziando dal pomeriggio, che ha visto La vita ...Alberto Matano torna a parlare di Simona Branchetti a Tv Talk: "Non ci sono chiarimenti né retroscena" Nella prima puntata dell'anno di Tv Talk, quella di ...ondividi Tweet. Da alcuni giorni si parla dello sfogo avuto da Alberto Matano contro una trasmissione concorrente che va in onda nel pomeriggio alla stessa ora su un’altra rete ovvero Pomeriggio Cinqu ...