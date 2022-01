10 trucchi utili che forse non conosci per usare ancora meglio il tuo iPhone

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’è uno degli strumenti piùzzati al mondo per lavorare, giocare, fare foto, postare sui social e tantissimo altro. Ma al di là delle solite funzionalità piùzzate, glizzatori dello smartphone di Apple quanto conoscono davvero il proprio telefono? Dopo 15 anni dal primissimolanciato da Steve Jobs al Macworld di San Francisco, i modelli hanno guadagnato fascino e potenza, aumentando via via le proprie possibilità grazie a nuove funzionalità, talvolta poco pubblicizzate. Sarà per questo che Apple stessa ha deciso di realizzare un video per raccogliere i 10 suggerimentiche possono aiutarti al’nel miglior modo possibile., ecco i 10...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : trucchi utili

Fastweb.it

... Mac Cosmetics si è messo in gioco per creare prodotti dalle alte performace,non solo ai ... Ricordo che ero piccolissima quando rubavo idi mia madre e non sapevo nemmeno dove applicarli, ...... Instagram, Facebook e l'intervista a Verissimo ci sarannoper scoprire innanzitutto età, ... Dai, vestiti e gioielli online, Valentina Ferragni chi è oggi in tv Non solo per i suoi ...Una banale operazione alla portata di tutti sarà sufficiente per evitare che i vostri contatti vi aggiungano a fastidiosi gruppi di WhatsApp.Altre novità in arrivo in gruppo per WhatsApp, ben cinque. Funzionalità aggiuntive per account business, chat di gruppo e iPhone.