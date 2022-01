Zielinski, Rrahmani e Lobotka in campo con la Juve: quali conseguenze? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Quella che si è vista ieri sera all’Allianz Stadium di Torino è stata una bellissima prestazione del Napoli, che in uno stato massimo di emergenza tra infortuni, positivi al Covid e fuori per la Coppa d’Africa, è sceso in campo soprattutto con il cuore. Un pareggio (1-1 con le reti di Mertens e Chiesa) contro la Juventus che vale oro per la compagine partenopea. Un risultato che, almeno sulla carta, era difficile da perseguire. Un punto molto importante che frena i bianconeri e che in classifica li consolida al terzo posto con 40 punti e a meno 5 dal Milan. Tante erano le possibilità che il big match venisse posticipato, proprio per i casi Covid sempre più in aumento nel Napoli. Addirittura gli azzurri, fino all’ultimo minuto, hanno rischiato di non poter schierare in campo Zielinski, Rrahmani e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Quella che si è vista ieri sera all’Allianz Stadium di Torino è stata una bellissima prestazione del Napoli, che in uno stato massimo di emergenza tra infortuni, positivi al Covid e fuori per la Coppa d’Africa, è sceso insoprattutto con il cuore. Un pareggio (1-1 con le reti di Mertens e Chiesa) contro lantus che vale oro per la compagine partenopea. Un risultato che, almeno sulla carta, era difficile da perseguire. Un punto molto importante che frena i bianconeri e che in classifica li consolida al terzo posto con 40 punti e a meno 5 dal Milan. Tante erano le possibilità che il big match venisse posticipato, proprio per i casi Covid sempre più in aumento nel Napoli. Addirittura gli azzurri, fino all’ultimo minuto, hanno rischiato di non poter schierare ine ...

