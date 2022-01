“Vuole andarsene?”: calciomercato Inter, l’annuncio spiazza i tifosi (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Inter è fortemente Interessata a Lucas Digne e Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, ha ammesso che il giocatore Vuole lasciare il club. Nonostante la situazione di classifica renda chiaro che l’Inter è in un gran momento ed è indubbiamente la favorita per la vittoria dello scudetto, si può ancora migliorare la squadra. O meglio, bisogna prepararsi al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’è fortementeessata a Lucas Digne e Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, ha ammesso che il giocatorelasciare il club. Nonostante la situazione di classifica renda chiaro che l’è in un gran momento ed è indubbiamente la favorita per la vittoria dello scudetto, si può ancora migliorare la squadra. O meglio, bisogna prepararsi al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

