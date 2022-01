Uomini e Donne, botta e risposta di fuoco tra Tina e Gianni: lui pubblica lo screen (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante Uomini e Donne sia ancora in ferie fino a lunedì 10 gennaio, quando tornerà in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non smettono di sentirsi e di punzecchiarsi anche in privato. A pubblicare lo screen di una loro breve conversazione avvenuta su Whatsapp è stato proprio l’ex ballerino, che nel giorno dell’Epifania ha inviato un messaggio ironico alla collega Tina Cipollari. “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana” le ha scritto?. La replica della Cipollari non è tardata ad arrivare ed è stata pungente come al solito. “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile” ha scritto. “Guarda che sono passata anche da te, nella calza ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostantesia ancora in ferie fino a lunedì 10 gennaio, quando tornerà in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, gli opinionistiCipollari eSperti non smettono di sentirsi e di punzecchiarsi anche in privato. Are lodi una loro breve conversazione avvenuta su Whatsapp è stato proprio l’ex ballerino, che nel giorno dell’Epifania ha inviato un messaggio ironico alla collegaCipollari. “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana” le ha scritto?. La replica della Cipollari non è tardata ad arrivare ed è stata pungente come al solito. “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile” ha scritto. “Guarda che sono passata anche da te, nella calza ...

