The Voice Senior: Antonella Clerici svela le ultime scelte di D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il sesto appuntamento con The Voice Senior mostrerà la conclusione dell’avvincente fase delle audizioni al buio. I roaster dei quattro coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti sono pronti a completarsi in maniera definitiva con la scelta degli ultimi cantanti over 60 da aggiungere alle loro squadre. La trasmissione condotta da Antonella Clerici torna nella sua solita collocazione del venerdì sera in occasione del 7 gennaio 2022 e va in onda a partire dalle ore 21:30 ovviamente su Rai1. Chi sceglieranno i quattro giudici nell’ultimo appuntamento con le Blind Auditions prima di entrare nel vivo della gara? The Voice Senior: vanno in onda le ultime Blind Auditions di questa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il sesto appuntamento con Themostrerà la conclusione dell’avvincente fase delle audizioni al buio. I roaster dei quattro coach Gigi, Loredanae Oriettasono pronti a completarsi in maniera definitiva con la scelta degli ultimi cantanti over 60 da aggiungere alle loro squadre. La trasmissione condotta datorna nella sua solita collocazione del venerdì sera in occasione del 7 gennaio 2022 e va in onda a partire dalle ore 21:30 ovviamente su Rai1. Chi sceglieranno i quattro giudici nell’ultimo appuntamento con le Blind Auditions prima di entrare nel vivo della gara? The: vanno in onda leBlind Auditions di questa ...

Advertising

ZPUHf7yZU4suSXf : RT @alinalenz123: @Alina7Panda Una voce meravigliosa, così sensuale e bella. ????????? Listen to the golden voice of the planet on Spotify, You… - GrigorOlena : RT @alinalenz123: @Alina7Panda Una voce meravigliosa, così sensuale e bella. ????????? Listen to the golden voice of the planet on Spotify, You… - cheTVfa : #TheVoiceSenior, 7 gennaio 2022 | ANTICIPAZIONI sesta puntata - CarrilEuge : RT @alinalenz123: @Alina7Panda Una voce meravigliosa, così sensuale e bella. ????????? Listen to the golden voice of the planet on Spotify, You… - JkdPK1xiFZRqZs1 : RT @alinalenz123: @Alina7Panda Una voce meravigliosa, così sensuale e bella. ????????? Listen to the golden voice of the planet on Spotify, You… -