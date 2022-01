“Succederà stasera”. GF Vip, l’indiscrezione fa discutere: la decisione di Alfonso Signorini su Katia Ricciarelli (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è qualcosa di davvero molto strano rispetto a quello che sta capitando all’interno della nuova edizione del GF Vip. In attesa della puntata del 7 gennaio in prima serata su Canale 5, si cerca di capire quali siano le intenzioni di Alfonso Signorini & Co. Al centro del dibattito, naturalmente, le ultime frasi che Katia Ricciarelli ha riservato a Lulù Selassié, cattiverie indicibili e che, in altre circostanze avrebbero condotto alla porta rossa qualsiasi altro concorrente. Ma non per l’ex soprano. Tra il pubblico c’è grande attesa e fermento per quello che gli autori decideranno su Katia Ricciarelli: provvedimento, squalifica o un semplice rimprovero? Come sapete, alcuni concorrenti, in caso di mancanza di provvedimento di Alfonso Signorini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è qualcosa di davvero molto strano rispetto a quello che sta capitando all’interno della nuova edizione del GF Vip. In attesa della puntata del 7 gennaio in prima serata su Canale 5, si cerca di capire quali siano le intenzioni di& Co. Al centro del dibattito, naturalmente, le ultime frasi cheha riservato a Lulù Selassié, cattiverie indicibili e che, in altre circostanze avrebbero condotto alla porta rossa qualsiasi altro concorrente. Ma non per l’ex soprano. Tra il pubblico c’è grande attesa e fermento per quello che gli autori decideranno su: provvedimento, squalifica o un semplice rimprovero? Come sapete, alcuni concorrenti, in caso di mancanza di provvedimento di, ...

applefruit84 : @INFOGF22 @spi4ndo @Agent__Beast vogliamo sapere di stasera, cosa succederà. E intanto Miriana già di prima mattina… - elafashionable : RT @leragazzestanno: Cosa vorrei stasera:Katia fuori,Solaio e Lavapiatti in nomination per aver appoggiato la stronza. Cosa succederà:Lulù… - MonicaBerardino : @ohsoslytherin_ Si infatti vediamo stasera che succedera' se non prenderanno provvedimenti x la cafona di Katya io… - GJaccarino : RT @leragazzestanno: Cosa vorrei stasera:Katia fuori,Solaio e Lavapiatti in nomination per aver appoggiato la stronza. Cosa succederà:Lulù… - leragazzestanno : Cosa vorrei stasera:Katia fuori,Solaio e Lavapiatti in nomination per aver appoggiato la stronza. Cosa succederà:L… -

