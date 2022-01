Signorini ne ha per tutti. Stasera entrerà direttamente nella casa (Di venerdì 7 gennaio 2022) La puntata di Stasera del Grande Fratello Vip 6 si preannuncia incandescente. Finiti i tempi di Belliful (o forse solo in pausa), ora c’è il “caso Katia Ricciarelli” che ha appassionato dentro e fuori dalla casa. Tantissime persone sono coinvolte all’esterno in un comitato contro la cantante lirica perché vengano presi provvedimenti immediatamente. Innumerevoli le pressioni che sta ricevendo la produzione anche da parte degli sponsor, che sono stati contattati dal pubblico indignato. Se Alfonso Signorini nella puntata scorsa urlava a gran voce provvedimenti disciplinari per il turpiloquio diffuso, soprattutto da parte di Lulù Selassié, ora il comportamento di Katia Ricciarelli è riuscito a mettere in ombra tutto, perfino gli amori/amorini/amorazzi all’interno della casa, tra Alessandro Basciano e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) La puntata didel Grande Fratello Vip 6 si preannuncia incandescente. Finiti i tempi di Belliful (o forse solo in pausa), ora c’è il “caso Katia Ricciarelli” che ha appassionato dentro e fuori dalla. Tantissime persone sono coinvolte all’esterno in un comitato contro la cantante lirica perché vengano presi provvedimenti immediatamente. Innumerevoli le pressioni che sta ricevendo la produzione anche da parte degli sponsor, che sono stati contattati dal pubblico indignato. Se Alfonsopuntata scorsa urlava a gran voce provvedimenti disciplinari per il turpiloquio diffuso, soprattutto da parte di Lulù Selassié, ora il comportamento di Katia Ricciarelli è riuscito a mettere in ombra tutto, perfino gli amori/amorini/amorazzi all’interno della, tra Alessandro Basciano e ...

Advertising

fanpage : Katia Ricciarelli è al centro delle polemiche per le pesanti accuse rivolte a Lulù Hailé Selassié #gfvip - ManuSSL2 : Signorini che va in casa per evitare di mandare le clip e per evitare un eventuale protesta degli eliminati.. #GFVIP #katiafuori - bashfuleye : RT @trashtvstellare: ??Anticipazioni?? Stasera Alfonso Signorini entrerà direttamente nella Casa per fare un discorso a tutti i concorrenti.… - LaLumiereNoire : RT @R_Martina: Spero che Signorini si renda conto che se stasera dovesse entrare solo per penalizzare le “ragazze” verrà giù tutta Cinecitt… - kjssmyheart : RT @trashtvstellare: ??Anticipazioni?? Stasera Alfonso Signorini entrerà direttamente nella Casa per fare un discorso a tutti i concorrenti.… -