Scuola | è appena arrivato il comunicato ufficiale del Governo | la decisione

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessun ripensamento sul ritorno ain presenza. Il ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi a margine delle celebrazioni dell’anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia ha ribadito che ilnon farà passi indietro sulla Dad. Rispondendo così all’appello firmato da oltre 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi di lunedì, per permettere di vaccinare tutti gli alunni: «Siamo molto attenti alle voci che ci arrivano dal Paese, ma anche alle tante voci che ci dicono che ladebba restare in presenza», ha detto Bianchi. Stamattina Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, è tornato a chiedere la Dad: «L’unica preoccupazione delè legata ai lavoratori che non sanno dove ...

...tutte le esigenze per avere una scuola in presenza e in sicurezza. Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare - ha continuato - I ragazzi delle classi superiori sono in gran parte vaccinati. Solo 435mila dosi tra i 5 anni e gli 11 anni. Il professore Alberto Villani: i genitori non abbiano paura, è peggio il Coronavirus ...