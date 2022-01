Omicron, ospedali italiani collassati: "Codice nero, dovremo scegliere chi curare", conseguenze drammatiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) La maggior parte delle persone in attesa - come riporta TgCom24 - ha un tampone positivo o presenta problemi di desaturazione. E i medici lanciano l'allarme: 'Non ce la facciamo'. Multe "una tantum". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) La maggior parte delle persone in attesa - come riporta TgCom24 - ha un tampone positivo o presenta problemi di desaturazione. E i medici lanciano l'allarme: 'Non ce la facciamo'. Multe "una tantum". ...

Advertising

RobertoBurioni : Il virus si sta 'raffreddorizzando'? Ancora non possiamo dirlo. Quello che possiamo invece dire con certezza su Omi… - Corriere : I medici napoletani: «Con Omicron situazione critica, misure drastiche o dovremo scegliere chi curare» - TizianaFerrario : vorrei solo sapere perché le nuove regole partono persino dal 15 febbraio e non subito.Anche questo è frutto di me… - ren7444 : RT @Massimilianosg3: #mattino5 #agorarai #omnibusla7 La Nazione: Omicron manda gli ospedali in tilt. Meno casi gravi, ma manca personale… - Salvitus1 : RT @flayawa: I vaccini sono pressoché inutili contro la Omicron; variante che causa una sindrome influenzale gestibile a prescindere dalla… -