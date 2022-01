Obbligo vaccinale over 50, come funziona la multa una tantum e cosa significa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50 e multa per chi ha compiuto cinquant'anni e non si vaccinerà. È la più asciutta sintesi della stretta che il governo ha disposto in relazione alla necessità di affrontare la nuova ondata Covid. L'obiettivo è ovviamente tutelare le fasce anagrafiche che, se non protette dalla copertura vaccinale, rischiano di patire le conseguenze più serie, di necessitare di ricoveri (ordinari ed in terapia intensiva) e di conseguenza di mettere in difficoltà il sistema sanitario nazionale. Obbligo vaccinale, per il mondo del lavoro c'è il Super Green Pass Il primo sistema di verifica è rappresentato dai datori di lavoro. Chi, infatti, ha più di cinquant'anni e lavora, a partire dal 15 febbraio avrà l'onere di avere ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 7 gennaio 2022) Super Green Pass per tutti i lavoratori50 eper chi ha compiuto cinquant'anni e non si vaccinerà. È la più asciutta sintesi della stretta che il gno ha disposto in relazione alla necessità di affrontare la nuova ondata Covid. L'obiettivo è ovviamente tutelare le fasce anagrafiche che, se non protette dalla copertura, rischiano di patire le conseguenze più serie, di necessitare di rici (ordinari ed in terapia intensiva) e di conseguenza di mettere in difficoltà il sistema sanitario nazionale., per il mondo del lavoro c'è il Super Green Pass Il primo sistema di verifica è rappresentato dai datori di lavoro. Chi, infatti, ha più di cinquant'anni e lavora, a partire dal 15 febbraio avrà l'onere di avere ...

