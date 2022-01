Obbligo vaccinale, il governo: «Ecco tutte le sanzioni. I No vax rischiano da 100 a 3.000 di multa» (Di venerdì 7 gennaio 2022) sanzioni da 100 a 3.000 euro per tutte le persone residenti in Italia e di età pari o superiore ai 50 anni che non rispetteranno l’Obbligo di vaccinazione contro il Covid, approvato in Cdm dall’esecutivo guidato da Mario Draghi lo scorso 5 gennaio. Le sanzioni, come spiega una nota di Palazzo Chigi, saranno diversificate come segue: 100 euro se non ci si sottopone a vaccinazione pur essendo obbligati: questa sanzione è valida per qualunque persona di età pari o superiore ai 50 anni; mancata retribuzione con sospensione dal lavoro (non licenziamento, ndr) se a non vaccinarsi sarà un lavoratore o una lavoratrice del settore pubblico o privato di età pari o superiore ai 50 anni; 600 – 1.500 euro se una persona verrà colta sul luogo di lavoro sprovvista di Super Green pass (ottenibile solo con la vaccinazione o la ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022)da 100 a 3.000 euro perle persone residenti in Italia e di età pari o superiore ai 50 anni che non rispetteranno l’di vaccinazione contro il Covid, approvato in Cdm dall’esecutivo guidato da Mario Draghi lo scorso 5 gennaio. Le, come spiega una nota di Palazzo Chigi, saranno diversificate come segue: 100 euro se non ci si sottopone a vaccinazione pur essendo obbligati: questa sanzione è valida per qualunque persona di età pari o superiore ai 50 anni; mancata retribuzione con sospensione dal lavoro (non licenziamento, ndr) se a non vaccinarsi sarà un lavoratore o una lavoratrice del settore pubblico o privato di età pari o superiore ai 50 anni; 600 – 1.500 euro se una persona verrà colta sul luogo di lavoro sprovvista di Super Green pass (ottenibile solo con la vaccinazione o la ...

