Nucleare e stop restrizioni, Salvini si prepara al voto Ma c'è l'ipotesi Giorgetti premier (con Draghi al Colle) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rimarcare la profonda differenza rispetto a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sia sulla gestione della pandemia sia su temi chiave per il Paese come l'approvvigionamento energetico, oltre a non lasciare a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia praterie (facili) dalla comoda... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rimarcare la profonda differenza rispetto a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sia sulla gestione della pandemia sia su temi chiave per il Paese come l'approvvigionamento energetico, oltre a non lasciare a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia praterie (facili) dalla comoda... Segui su affaritaliani.it

Advertising

plexsus65 : RT @Deputatipd: Sul nucleare Salvini fa solo propaganda in versione Papeete. Se vuole lavorare per la sicurezza energetica, concordi con n… - lanzo_ruggero : RT @Deputatipd: Sul nucleare Salvini fa solo propaganda in versione Papeete. Se vuole lavorare per la sicurezza energetica, concordi con n… - AristarcoScann1 : RT @Deputatipd: Sul nucleare Salvini fa solo propaganda in versione Papeete. Se vuole lavorare per la sicurezza energetica, concordi con n… - AldoSciara : RT @Deputatipd: Sul nucleare Salvini fa solo propaganda in versione Papeete. Se vuole lavorare per la sicurezza energetica, concordi con n… - chiamatemibobo : RT @Deputatipd: Sul nucleare Salvini fa solo propaganda in versione Papeete. Se vuole lavorare per la sicurezza energetica, concordi con n… -