L’Onorevole Migliore | “La Lega deve trovare proposte | altrimenti si attiene ai protocolli”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenutoGennaro, Italia Viva. Questo quanto dichiarato: “Incontro tra Governo, Regioni e calcio? Queste prese di posizione vengono prese per un campionato sbagliato, quello giusto riguarda il campionato della salute. Se esistesse un cedimento su questo versante sarebbe un errore dal punto di vista etico e deontologico ma pure un messaggio fortemente diseducativo. Io sarei molto cauto, non mi aspetto una scivolata del genere dalle posizioni della. Addirittura si è mosso uno Stato quando si è trattato di far rispettare le regole come per Djokovic. I cittadini stanno facendo molti sacrifici e vanno rispettati. Adesso ci sono regole nuove, ci tengo molto a dire che vengono continuamente aggiornate perché siamo di fronte a ...