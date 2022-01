LIVE Speed skating | Europei 2022 in DIRETTA | bronzo azzurro nel Team Pursuit! Attesa per Lollobrigida nei 3000

(Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.27: Tra 15? il via deifemminili con due azzurre al via. Laura Peveri che sarà protagonista della prima batteria e Francescache sarà al via della sesta di otto batterie 19.24: Questa la classifica finale dellaPursuit maschile: 1 Netherlands S. Kramer, M. Bosker, P. Roest 3:37.976 2 Norway A. Johansson, H. Engebråten, S. Pedersen 3:38.920 +0.94 3 Italy A. Giovannini, D. Ghiotto, M. Malfatti 3:43.416 +5.44 4 Poland S. Palka, M. Bachanek, A. Janicki 3:47.900 +9.92 5 Belarus E. Bolgov, Y. Damaratski, V. Rudenko 3:50.218 +12.24 19.23: E’OOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA!!! L’0landa vince l’oro con il tempo di 3’37?97, Polonia quarta! 19.22: La Polonia fatica a recuperare sull’Italia 19.21: Olanda in testa, Polonia ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2022 in DIRETTA: attesa per team pursuit e Francesca Lollobrigida - #Speed #skating… - vindifps : LIVE ON, BORA DE TUTORIA DA SPEED - Speedliveit : Llarena torna alla 24 ore di Daytona, questa volta con Lamborghini - Speedliveit : Campionato Italiano RX 2022, aperte le iscrizioni! – Saranno 6 i Round del prossimo Tricolore Rallycross - Speedliveit : Format storico per il rally delle Valli Cuneesi 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Speed

OA Sport

Buonasera e benvenuti alla direttatestuale della prima giornata di gare degli Europei senior 2022 su singole distanze diskating in programma ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: oggi, venerdì 7 gennaio, alle ore 18.55 ...The opening of the studio, which features the novel application of 5G+4K/8K+AI technology in UHD TVbroadcast on a high -railway, is a testament to CMG's commitment to embracing ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38: Oggi alle ore 18.55 scatteranno le gare, ma l'attesa in casa Italia è tutta per il team pursuit maschile, a caccia di una medaglia nella prova che part ...Alle ore 18.55 si inizierà con il team sprint femminile , poi alle ore 19.09 sarà la volta del team pursuit maschile , con l'Italia che schiererà Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti , ...