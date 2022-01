LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Riyadh in DIRETTA: Dakar a rischio cancellazione, attacco terroristico? (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 Dakar A rischio cancellazione. A comunicarlo è stato Jean-Yves Le Drian, Ministro degli Esteri francesi. Il politico è stato molto chiaro in una dichiarazione rilasciata a BMF TV: “Pensiamo che possa valere la pena rinunciare a questo evento sportivo. La Dakar potrebbe essere stata vittima di un attentato terroristico“. Si parla dell’esplosione di una macchina nei pressi di Jeddah, probabilmente causata da una bomba 10.15 AUTO – Terranova al comando! Mattias Ekström rimonta e si colloca al secondo posto alle spalle dell’argentino di Prodrive che è stato semplicemente il migliore nelle battute conclusive. Al-Attiyah chiude decimo, ma resta saldamente il padrone della ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20. A comunicarlo è stato Jean-Yves Le Drian, Ministro degli Esteri francesi. Il politico è stato molto chiaro in una dichiarazione rilasciata a BMF TV: “Pensiamo che possa valere la pena rinunciare a questo evento sportivo. Lapotrebbe essere stata vittima di un attentato“. Si parla dell’esplosione di una macchina nei pressi di Jeddah, probabilmente causata da una bomba 10.15 AUTO – Terranova al comando! Mattias Ekström rimonta e si colloca al secondo posto alle spalle dell’argentino di Prodrive che è stato semplicemente il migliore nelle battute conclusive. Al-Attiyah chiude decimo, ma resta saldamente il padrone della ...

