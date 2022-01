LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: vento e neve! Situazioni difficilissime (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Oberhof DALLE 14.15 11.45: Claude in testa al km 1.7, Fillon Maillet secondo al km 0.6. Arrivano i francesi! 11.44: Due errori per Windisch al poligono. L’azzurro aveva anche rallentato il ritmo in vista del poligono, non sbaglia il norvegese Andersen e va al comando con 8 secondi di vantaggio 11.42: Poligono complicato per Laegreid che commette un errore ma ci mette tanto a completare. Laegreid è secondo a 6? da Lesser 11.41: Un errore per Lesser a terra, Hiidensalo trova lo zero 11.39: Un errore per Smolski a terra, Sinapov primo a sorpresa ai 600 metri, Windisch quarto a 1.7 km. Dombrovski 0 su 5 a terra, oggi è un terno al lotto il poligono 11.38: Windisch a 4? dalla testa al km 0.6 11.36: Bene ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.15 11.45: Claude in testa al km 1.7, Fillon Maillet secondo al km 0.6. Arrivano i francesi! 11.44: Due errori per Windisch al poligono. L’azzurro aveva anche rallentato il ritmo in vista del poligono, non sbaglia il norvegese Andersen e va al comando con 8 secondi di vantaggio 11.42: Poligono complicato per Laegreid che commette un errore ma ci mette tanto a completare. Laegreid è secondo a 6? da Lesser 11.41: Un errore per Lesser a terra, Hiidensalo trova lo zero 11.39: Un errore per Smolski a terra, Sinapov primo a sorpresa ai 600 metri, Windisch quarto a 1.7 km. Dombrovski 0 su 5 a terra, oggi è un terno al lotto il poligono 11.38: Windisch a 4? dalla testa al km 0.6 11.36: Bene ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: è Francia contro Norvegia! L’Italia punta su Bormolini e Giacom… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla' #biathlon @Al… - neveitalia : LIVE per la Sprint maschile: nella nebbia di Oberhof riparte la Coppa del Mondo, Jacquelin in 'maglia gialla'… - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Oberhof 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile #Oberhof - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: regna l’incertezza azzurri senza Lukas Hofer - #Biathlon… -