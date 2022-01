Impact 06 01 22 Duri a morire?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti nella prima puntata didel 2022. Ci sono state ben due pause per questa compagnia: l’ultima puntata è stata ben 21 giorni fa. Non c’è tempo da perdere però perché questo sabato c’è Hard to Kill, di cui potete leggere la preview proprio qui su ZonaWrestling. Ma ora immergiamoci in questa puntata! Chelsea Green, Lady Frost e Tasha Steelz sconfiggono Rosemary, Rachael Ellering e Jordynne Grace (2,5 / 5) Jonah sconfigge Jake Something (1,5 / 5) Dopo il match Josh Alexander arriva sul ring per menare Jonah. I due se le danno di santa ragione, intervengono gli addetti alla sicurezza ma vengono tutti stesi. Jonah si lancia per ben due volte a peso morto sul canadese. Non contento prende un tavolo, ci apparecchia sopra Josh Alexander e lo colpisce con un volo dalla terza corda. Masha Slamovich sconfigge ...