Il monito dell'Iss: "Drastico peggioramento, invertire rapidamente la rotta" (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Nell'ultima settimana "si osserva un Drastico peggioramento dell'epidemia con una incidenza settimanale che a livello nazionale raggiunge i 1.700 casi per 100.000 abitanti. La velocità di trasmissione nella settimana di monitoraggio è ulteriormente aumentata nella maggior parte delle regioni italiane. Per la prima volta si osservano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti che porta in numerose regioni il non raggiungimento della qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio e la conseguente classificazione a rischio non valutabile che equivale a rischio alto". Lo sottolinea il report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, secondo cui "la ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Nell'ultima settimana "si osserva un'epidemia con una incidenza settimanale che a livello nazionale raggiunge i 1.700 casi per 100.000 abitanti. La velocità di trasmissione nella settimana diraggio è ulteriormente aumentata nella maggior partee regioni italiane. Per la prima volta si osservano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti che porta in numerose regioni il non raggiungimentoa qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio e la conseguente classificazione a rischio non valutabile che equivale a rischio alto". Lo sottolinea il report settimanale diraggio di ministeroa Salute e Iss, secondo cui "la ...

