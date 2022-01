Gf Vip | Katia frase choc a Lulù | “Se fossi come te mi sparerei subito…” Web in rivolta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In questi ultimi giorni la casa del Gf Vip è diventata incandescente che hanno visto tantissime discussioni tra coinquilini, molto delle quali sono sfociate in volgarità. Tra le maggiori protagoniste in negativo c’è senza dubbioRicciarelli che anche in queste ultime ore non è stato affatto tenera nei confronti diSelassiè. Alla cantante L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,si avvicina ad Alex e Soleil si ingelosisce (VIDEO): “Non toccare quel muscolo, te lo sei baciato…” Gf Vip, clamoroso dietrofront? Manuel e il suo massaggio hot a: “Meraviglia” Gf Vip, Manuel bacia intensamente(Video) e ammette: “Tante volte ho sbagliato e nonostante tutto…” Gf Vip, durissimo scontro tra ...

Soleil Sorge crolla al GF/ Piange dopo la lite traRicciarelli e Lulù e...Lite nella Casa del Grande Fratellotra Soleil e Gianmaria per colpa del vino. I rapporti tra i due ex fidanzati si stanno facendo ...tre bottiglie ed è arrivato un goccio di Bellini aed un ...In linea teorica, il soprano dovrebbe restare nella casa del Grande Fratello, mentre sarebbe in arrivo la compagna di Alex Belli. E le sorprese, per la prossima puntata del reality, non finiscono qui ...Katia Ricciarelli ha continuato a offendere Lulù Selassié, ma questa volta facendo dei commenti sul suo aspetto fisico.