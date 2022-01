Galli contagiato dalla variante Omicron: «Non è stata una passeggiata» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il racconto dell’ex direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, ormai in pensione e ex direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano come ha ammesso lui stesso a “Mattino 5” ha preso il Covid e la variante Omicron. Una esperienza non proprio piacevole alleviata dalla tre dosi di vaccino. «Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing: verosimilmente il 31 dicembre o nei giorni precedenti qualcuno mi ha passato Omicron anche se ho condotto una vita ritiratissima, vedendo pochissime persone». E poi: «Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti che ho sentito è stato per mail o per telefono, ho visto poche persone a livello conviviale, senza mascherina, ma mai tutte insieme. Questo la dice lunga su quanto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il racconto dell’ex direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo, ormai in pensione e ex direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano come ha ammesso lui stesso a “Mattino 5” ha preso il Covid e la. Una esperienza non proprio piacevole alleviatatre dosi di vaccino. «Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing: verosimilmente il 31 dicembre o nei giorni precedenti qualcuno mi ha passatoanche se ho condotto una vita ritiratissima, vedendo pochissime persone». E poi: «Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti che ho sentito è stato per mail o per telefono, ho visto poche persone a livello conviviale, senza mascherina, ma mai tutte insieme. Questo la dice lunga su quanto ...

