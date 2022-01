De Luca non riapre scuole elementari e medie: "Chiuse tutto gennaio" (Di venerdì 7 gennaio 2022) ?È irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza. Andremo alla proroga dell’apertura dell’anno scolastico a fine gennaio”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Al punto a cui siamo arrivati, per me la posizione più comoda sarebbe quella di non fare niente. tutto quello che dovevamo fare per parlare chiaro, per denunciare le situazioni, lo abbiamo fatto per tempo e prima di tutti gli altri, ma io non mi sento di contemplare questo scivolare dell’Italia verso il disastro. C’è da stare male nel vedere il caos che sta crescendo in Italia in vista del 10 gennaio”, ha proseguito De Luca, facendo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) ?È irresponsabile aprile leil 10. Per quello che ci riguarda non apriremo lee le. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza. Andremo alla proroga dell’apertura dell’anno scolastico a fine”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. “Al punto a cui siamo arrivati, per me la posizione più comoda sarebbe quella di non fare niente.quello che dovevamo fare per parlare chiaro, per denunciare le situazioni, lo abbiamo fatto per tempo e prima di tutti gli altri, ma io non mi sento di contemplare questo scivolare dell’Italia verso il disastro. C’è da stare male nel vedere il caos che sta crescendo in Italia in vista del 10”, ha proseguito De, facendo ...

