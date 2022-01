Dakar, sesta tappa auto: Orlando Terranova mette tutti in riga, Nasser Al-Attiyah allunga ancora in generale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Orlando Terranova vince la sesta tappa della Dakar 2022, competizione che per il terzo anno consecutivo si sta svolgendo nel deserto dell’Arabia Saudita. L’argentino di Prodrive si impone nella seconda tappa ad anello di Riyadh con 1 minuto e 6 secondi sullo svedese Mattias Ekström (Audi), autore di un finale incredibile. Nasser Al-Attiyah (Toyota) gestisce la situazione e si conferma padrone della corsa dopo metà dell’itinerario previsto. Gran passo sin da subito per Toyota quest’oggi. Il marchio giapponese ha dato battaglia allungando con l’arabo Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) ed il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota GR Racing). Il primo colpo di scena in ottica generale è arrivato dopo 190km. ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Orlando Terranova vince ladella2022, competizione che per il terzo anno consecutivo si sta svolgendo nel deserto dell’Arabia Saudita. L’argentino di Prodrive si impone nella secondaad anello di Riyadh con 1 minuto e 6 secondi sullo svedese Mattias Ekström (Audi),re di un finale incredibile.Al-(Toyota) gestisce la situazione e si conferma padrone della corsa dopo metà dell’itinerario previsto. Gran passo sin da subito per Toyota quest’oggi. Il marchio giapponese ha dato battagliando con l’arabo Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) ed il qatariotaAl-(Toyota GR Racing). Il primo colpo di scena in otticaè arrivato dopo 190km. ...

