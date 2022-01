Dakar 2022 a rischio cancellazione. Esplosa un’auto a Jeddah, attacco terroristico? “Vale la pena rinunciare” (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Dakar 2022 rischia di essere cancellata. A comunicarlo è stato Jean-Yves Le Drian, Ministro degli Esteri francesi. Il politico è stato molto chiaro in una dichiarazione rilasciata a BMF TV: “Pensiamo che possa Valere la pena rinunciare a questo evento sportivo. La Dakar potrebbe essere stata vittima di un attentato terroristico“. A mettere in seria discussione il proseguimento del rally raid più importante e prestigioso al mondo sarebbe stata l’esplosione di una macchina nei pressi di Jeddah, probabilmente causata da una bomba. Un episodio che sta facendo pensare all’attentato terroristico, ma naturalmente la situazione è ancora tutta in fase di valutazione. LIVE Dakar 2022, tappa di oggi ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Larischia di essere cancellata. A comunicarlo è stato Jean-Yves Le Drian, Ministro degli Esteri francesi. Il politico è stato molto chiaro in una dichiarazione rilasciata a BMF TV: “Pensiamo che possare laa questo evento sportivo. Lapotrebbe essere stata vittima di un attentato“. A mettere in seria discussione il proseguimento del rally raid più importante e prestigioso al mondo sarebbe stata l’esplosione di una macchina nei pressi di, probabilmente causata da una bomba. Un episodio che sta facendo pensare all’attentato, ma naturalmente la situazione è ancora tutta in fase di valutazione. LIVE, tappa di oggi ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - JimboMansi_46 : RT @redbullITA: Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il Dakar Dai… - mec_evanz : Dakar 2022 moto, Petrucci strepitoso: vince la quinta tappa! Price penalizzato -