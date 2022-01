Bologna-Inter, ipotesi 0-3 a tavolino: colpa di una distinta dimenticata (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bologna-Inter, match valevole per la 20^ giornata di Serie A 2021/2022 e in programma al Dall’Ara giovedì 6 gennaio, non si è giocato. I padroni di casa sono stati infatti bloccati dalla Asl, che ha impedito loro di disputare la gara. E’ sceso in campo invece l’Inter, che si è presentato sul terreno di gioco salvo poi tornare negli spogliatoio dopo 45?, quindi a Milano. Tuttavia, il direttore di gara Ayroldi ha rilevato un’anomali procedurale. Il Bologna ha infatti consegnato una distinta di gioco all’arbitro. I dirigenti rossoblu presenti allo stadio hanno immediatamente spiegato che si trattava di un errore tecnico: tale distinta era stata caricata online la sera prima del match (quando l’Asl non aveva ancora bloccato la squadra) per poi non essere eliminata. Un problema non ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022), match valevole per la 20^ giornata di Serie A 2021/2022 e in programma al Dall’Ara giovedì 6 gennaio, non si è giocato. I padroni di casa sono stati infatti bloccati dalla Asl, che ha impedito loro di disputare la gara. E’ sceso in campo invece l’, che si è presentato sul terreno di gioco salvo poi tornare negli spogliatoio dopo 45?, quindi a Milano. Tuttavia, il direttore di gara Ayroldi ha rilevato un’anomali procedurale. Ilha infatti consegnato unadi gioco all’arbitro. I dirigenti rossoblu presenti allo stadio hanno immediatamente spiegato che si trattava di un errore tecnico: taleera stata caricata online la sera prima del match (quando l’Asl non aveva ancora bloccato la squadra) per poi non essere eliminata. Un problema non ...

Gazzetta_it : Bologna-Inter, è giallo. I rossoblù restano a casa ma spunta la “distinta”: rischio k.o. a tavolino? #SerieA - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - erion101010 : RT @_SimoTarantino: Un caloroso buongiorno a tutti, ma un po' di più a @PIF_en e alla distinta del Bologna, da parte di tutti i tifosi dell… - fenodf : @lphaBlack Ma non l'hanno giocata Bologna Inter -