Auto | Washout Telepass cresce in Francia e arriva a Parigi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Wash Out, società italiana di Car Care a domicilio ed ecosostenibile, controllata del gruppo(a sua volta controllato al 51% da Atlantia e al 49% da Partners Group), varca le Alpi e si ...

A causa del Covid, si è fortemente intensificata la necessità di lavaggio e igienizzazione delle auto aziendali e le imprese puntano sempre più sull'outsourcing per ottimizzare i tempi e i processi". ...Wash Out, società italiana di Car Care a domicilio ed ecosostenibile, controllata del gruppo Telepass (a sua volta controllato al 51% da Atlantia e al 49% da Partners Group), varca le Alpi e si espand ...