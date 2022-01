And Just Like That cancella Mr. Big dal finale (dopo le accuse di molestie) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chris Noth nella serie è già morto d'infarto, però doveva comparire in un romantico cameo nel gran finale del 3 febbraio. dopo le denunce di violenze sessuali mosse nei suoi confronti da più donne, gli sceneggiatori hanno cancellato quella scena Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chris Noth nella serie è già morto d'infarto, però doveva comparire in un romantico cameo nel grandel 3 febbraio.le denunce di violenze sessuali mosse nei suoi confronti da più donne, gli sceneggiatori hannoto quella scena

