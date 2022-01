Addio a Sidney Poitier, primo attore di colore a vincere l'Oscar come miglior protagonista (Di venerdì 7 gennaio 2022) E' morto all'età di 94 anni Sir Sidney Poitier . E' entrato nella storia del cinema essendo il primo attore afroamericano a vincere l' Oscar come migliore attore per il film ' I gigli del campo '. Tra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) E' morto all'età di 94 anni Sir. E' entrato nella storia del cinema essendo ilafroamericano al'per il film ' I gigli del campo '. Tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sidney Addio Sidney Poitier, leggenda di Hollywood Sidney Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, è morto all'età di 94 anni. Attore, regista ma anche diplomatico: il leggendario protagonista di "...

