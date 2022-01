Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale buona giornata buona epifania il 6 gennaio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure contro il covid il decreto prevede l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 Duca del super Green pass per i lavoratori in questa fascia d’età la scuola contro il contagio e le superiori non vaccinati vanno in data alle elementari a casa con due casi in una settimana il tasso di crescita dei ricoveri aumentato del 25,8% secondo l’istituto americano di ricerca ime a metà febbraio ti avrà in Italia un picco di decessi tra i 340 e i 570 al giorno Cambiamo argomento riparte la serie A di calcio di me però dal covid-19 disputeranno oggi Atalanta Torino Fiorentina Udinese Bologna internet alieni tana Venezia le prime due per il blocco della trasferta di Granata e friulani le altre per la quarantena in ...