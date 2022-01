Solo un pareggio per la Lazio contro l’Empoli, Immobile sbaglia un rigore. Un super Caprari trascina l’Hellas Verona (Di giovedì 6 gennaio 2022) La 20esima giornata del campionato di Serie A ha registrato alcune defezioni, sono state rinviate a causa del Covid quattro gare: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. La prima sfida ha visto il blitz del Cagliari sul campo della Sampdoria, i sardi si rilanciano per la zona salvezza. Le partite delle 14.30 hanno regalato tantissime emozioni e gol, in particolar modo tra Lazio e Empoli. Partenza sprint della compagine di Andreazzoli che si porta in doppio vantaggio con i gol di Bajrami e Zurkowski, la reazione della squadra di Sarri con Immobile che accorcia le distanza. E’ Milinkovic-Savic a ristabilire la parità. Al 75? gli ospiti trovano il nuovo vantaggio con Di Francesco, gol annullato a Patric per un tocco di mani. Immobile sbaglia un calcio di rigore. Ancora ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 gennaio 2022) La 20esima giornata del campionato di Serie A ha registrato alcune defezioni, sono state rinviate a causa del Covid quattro gare: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. La prima sfida ha visto il blitz del Cagliari sul campo della Sampdoria, i sardi si rilanciano per la zona salvezza. Le partite delle 14.30 hanno regalato tantissime emozioni e gol, in particolar modo trae Empoli. Partenza sprint della compagine di Andreazzoli che si porta in doppio vantaggio con i gol di Bajrami e Zurkowski, la reazione della squadra di Sarri conche accorcia le distanza. E’ Milinkovic-Savic a ristabilire la parità. Al 75? gli ospiti trovano il nuovo vantaggio con Di Francesco, gol annullato a Patric per un tocco di mani.un calcio di. Ancora ...

