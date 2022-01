Padova | a Prato della Valle 78 statue di uomini Polemica per l’idea di aggiungere quella di Elena Cornaro Piscopa | prima laureata al mondo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Possibile che neppure una donna sia degna di essere raffigurata, con una statua, nel Pantheon a cielo aperto di, quel– la “piazza senza erba” – che è la seconda piazza per estensione d’Europa? I personaggi raffigurati sono 78. Tutti, con l’unica eccezione di un bustopoetessa Gaspara Stampa, che però è ai piedistatua dello scultore Andrea Briosco. L’anomaliao poi doveva esplodere, in tempi in cui aumenta la sensibilità sulla parità di genere, proprio a, la città che ebbe ladonnaal. A sollevarla, sotto forma di una mozione, sono stati i consiglieri comunalimaggioranza di ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Libero_official: Dopo la mozione del #centrosinistra, la #Viola si accoda ai consiglieri #Pd e chiede di aggiungere statue di donna a #… - ya__taina : RT @erminiopasquat1: #ArtePerLArte Giacomo Caneva (1813/1865) Padova, Prato della Valle 'Il Paesaggio, tra Pittura e Fotografia' @BrindusaB… - pine20156 : RT @erminiopasquat1: #ArtePerLArte Giacomo Caneva (1813/1865) Padova, Prato della Valle 'Il Paesaggio, tra Pittura e Fotografia' @BrindusaB… - ValerioLivia : RT @erminiopasquat1: #ArtePerLArte Giacomo Caneva (1813/1865) Padova, Prato della Valle 'Il Paesaggio, tra Pittura e Fotografia' @BrindusaB… - LuciaPagnozzi : RT @erminiopasquat1: #ArtePerLArte Giacomo Caneva (1813/1865) Padova, Prato della Valle 'Il Paesaggio, tra Pittura e Fotografia' @BrindusaB… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova Prato

- Artisti contemporanei per antonomasia, spesso capaci non solo di interpretare, ma anche di anticipare le sensibilità e le tematiche emergenti, gli street artist sono anche abituati ad agire ...... il figlio: "Ho pianto per convincere papà a curarsi", la battaglia di due consiglieri comunali: "Indella Valle solo statue di uomini, ne vogliamo una dedicata a una donna" ...Una prima parte di stagione più che positiva per il Prato 2000 nel girone A di Eccellenza. La formazione pratese ha chiuso il girone di andata (compresa anche una gara del girone di ritorno) prima del ...Casi così puri di unilateralità maschile possono avere ancora un futuro restando così come sono. Visitatrici e visitatori potranno rispondere alla domanda: che cosa notate di strano? Di stranissimo? C ...