Oroscopo di Branko 7 gennaio | salute e amore di questo venerdì

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ariete – Finalmente avete raggiunto un bel benessere interiore e l’amicizia vi fa bene al cuore. Cercate di fare più sport e di dedicarvi ai muscoli e ai legamenti! Toro – E’ il momento di risolvere un conflitto: perdonare fa bene al cuore. A volte, tra l’altro, siete un po’ irritati e senza tatto: bisogna tenere in conto di! Gemelli – Oggi siete di buon umore evuol dire che sarete fortunati. Siete molto sensibili al vento, occhio agli sbalzi di temperatura. Che ne dite di fare più sport? Cancro – Discussioni interessanti in vista, ma cercate di non farvi coinvolgere dai bisogni degli altri. Non ve lo potete permettere inpreciso momento!di, clicca qui ed entra nel gruppo L’disul tuo smartphone – CLICCA ...

di7 gennaio: salute e amore di questo venerdì Ariete " Finalmente avete raggiunto un bel benessere interiore e l'amicizia vi fa bene al cuore. Cercate di fare più sport e di dedicarvi ...