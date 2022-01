Marotta: «Spero diventi obbligatoria la terza dose e che si limiti la competenza delle Asl» (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, parla a Sky dal Dall’Ara, dove sarebbe prevista Bologna-Inter, ma il Bologna è stato fermato dall’Asl. «Si è appena concluso un Consiglio di Lega nel corso del quale è stato redatto un nuovo protocollo, ci sarà la comunicazione di Dal Pino. Oggi c’è uno scenario di grande confusione e difficile interpretazione, a causa di prese di posizione delle singole Asl che non dipendono dal ministero e assistiamo a situazioni anomale: il Verona va a giocare con 11 positivi, altre squadre sono state fermate con un numero di contagiati inferiore. Non c’è una linea guida, vogliamo stilare un protocollo per avere un confronto col Ministero dello Sport che a sua volta deve confrontarsi col Cts per prendere decisioni chiare. Se viene data decisione autonoma alle Asl, si avranno situazioni diverse e il campionato ne ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, parla a Sky dal Dall’Ara, dove sarebbe prevista Bologna-Inter, ma il Bologna è stato fermato dall’Asl. «Si è appena concluso un Consiglio di Lega nel corso del quale è stato redatto un nuovo protocollo, ci sarà la comunicazione di Dal Pino. Oggi c’è uno scenario di grande confusione e difficile interpretazione, a causa di prese di posizionesingole Asl che non dipendono dal ministero e assistiamo a situazioni anomale: il Verona va a giocare con 11 positivi, altre squadre sono state fermate con un numero di contagiati inferiore. Non c’è una linea guida, vogliamo stilare un protocollo per avere un confronto col Ministero dello Sport che a sua volta deve confrontarsi col Cts per prendere decisioni chiare. Se viene data decisione autonoma alle Asl, si avranno situazioni diverse e il campionato ne ...

