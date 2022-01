Luca Argentero sta per tornare con Doc nelle tue mani | le anticipazioni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Giovedì 13 Gennaio su Rai Uno ritornacase degli italianicon il medical – drama Doctue. La serie che ha debuttato l’anno scorso con grande successo, ritorna per la seconda stagione e questa volta il covid – 19 entrerà tra le corsie dell’ospedale. Il cast della nuova stagione di DoctueCon la regia di Beniamino Catena e Giacomo Martelli Doctueritorna con un cast ricco: Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno e Gianmarco Saurino. Ma la grande new entry è Giusy Buscemi nel ruolo di una psicologa che avrà un ruolo molto importante, come ...