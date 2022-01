L'Inter si fa male da sola: Dimarco a terra dopo un'entrata di Dumfries (Di giovedì 6 gennaio 2022) BOLOGNA - Il ritorno in campo dell'Inter dopo la sosta è rinviato. I nerazzurri sarebbero dovuti scendere sul rettangolo verde alle 12.30 al Dall'Ara contro il Bologna, ma l'Asl ha bloccato i rossoblù ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022) BOLOGNA - Il ritorno in campo dell'la sosta è rinviato. I nerazzurri sarebbero dovuti scendere sul rettangolo verde alle 12.30 al Dall'Ara contro il Bologna, ma l'Asl ha bloccato i rossoblù ...

Advertising

AndreaBricchi77 : La totale mancanza di vergogna da parte di chi travisa e aggiusta le parole di Lukaku (gran paramulo), per fare il… - sportli26181512 : L'Inter si fa male da sola: #Dimarco a terra dopo un entrata di #Dumfries: La sfida contro il Bologna non si è gioc… - ilariadipiazza : @cjmimun Ma lei scrive solo quando le cose vanno male? Tifi Inter è meglio - stattiattento : È possibile sapere perché la #Juventus in tutto il girone di andata è stata trasmessa 1 volta sola su @SkySport (se… - sconsiderato : Ricordiamoci che ora giocheremo contro un'Inter che ha avuto una giornata impegnativa, hanno corso tutti e 90 i min… -