La polizia porta i doni della Befana ai bambini ricoverati al Policlinico Gemelli (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

QuintoPotereV : ??“Un sorriso ai piccoli del Pediatrico”: la Polizia Penitenziaria porta la Befana al Giovanni XXIII ?? - Telebari : Bari, la Polizia Peniteniziaria porta la Befana all'Ospedaletto: 'Un po' di allegria per i bimbi' - #Bari #Notizie… - bompresso01 : Ci scandalizziamo se in altri altri paesi la polizia interviene contro chi non porta la mascherina o non rispetta l… - AncupmLomb : 6 gennaio 22. EPIFANIA, tutte le feste si porta via. Solo l emergenza epidemiologica ha ridotto le mille iniziative… - BaiettiFranco : @ziaGabryGabry @FmMosca Resistere Punto cosa credi che manderanno i FFOO porta a porta i 50 anni e 60 anni siamo 7… -