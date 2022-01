Juve-Napoli, De Laurentiis ha chiesto all’Asl Torino di esprimersi su Zielinski, Rrahmani e Lobotka (Di giovedì 6 gennaio 2022) Facendo partire Zielinski, Rrahmani e Lobotka (ieri bloccati allo sbarco a Torino da un provvedimento dell’Asl Napoli 2), scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli si è attenuto al protocollo della Figc del 2020. Un protocollo che invece l’Asl Napoli 2, competente sul territorio di Castel Volturno, ha ignorato. De Laurentiis, piuttosto contrariato, scrive la rosea, ha chiesto alla Asl di Torino di esprimersi. “Al Napoli si sono attenuti al protocollo della Federcalcio siglato nel giugno del 2020 che in questi casi autorizza i giocatori a contatto con positivi di poter, seppure vivendo una quarantena “soft”, effettuare il percorso casa-lavoro. Per cui andando a giocare, il proprio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Facendo partire(ieri bloccati allo sbarco ada un provvedimento dell’Asl2), scrive la Gazzetta dello Sport, ilsi è attenuto al protocollo della Figc del 2020. Un protocollo che invece l’Asl2, competente sul territorio di Castel Volturno, ha ignorato. De, piuttosto contrariato, scrive la rosea, haalla Asl didi. “Alsi sono attenuti al protocollo della Federcalcio siglato nel giugno del 2020 che in questi casi autorizza i giocatori a contatto con positivi di poter, seppure vivendo una quarantena “soft”, effettuare il percorso casa-lavoro. Per cui andando a giocare, il proprio ...

