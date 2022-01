(Di giovedì 6 gennaio 2022) Non c’è limite al peggio, come alla confusione. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha sancito l’obbligoper gli over 50, con implicazioni anche sul mondo del. Cade, infatti, la norma che avrebbe imposto il Super Green Pass anche negli spogliatoi dei club a partire dal 10 gennaio. Il Corriere dello Sport scrive: “Tra le conseguenze del Consiglio dei Ministri di ieri, che ha sancito l’obbligoper gli over 50, c’è la decadenza della norma che prevedeva la certificazione rafforzata per accedere agli spogliatoi dal 10 gennaio. I pochi no-vax del(circa il 2% degli atleti di alto livello)continuare ade a disputare le partite con il green pass base,a tamponi periodici 48 ore prima di ciascun match”. Il ...

Advertising

napolista : Il #calcio esente dall’obbligo vaccinale: i #novax potranno allenarsi e giocare sottoponendosi a tampone Il Consig… - alessio_morra : Caos totale in #SerieA, le Asl stoppano una serie di squadre, domani salteranno 4 partite almeno. Ma l'errore gros… - giufra555 : @elio_vito Salve, ed il calcio balilla...... è esente? ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : calcio esente

Lo sport travolto dalla variante, ma per la Legatutto resta invariato. Omicron corre ovunque, e il mondo dello sport non è. Sfiorano quota novanta i calciatori ad oggi positivi al ...Nessun rinvio di gare è previsto per la giornata del 6 gennaio. E' quanto filtra dalla Legadi Serie A, come anticipato dopo la richiesta della Salernitana di rinviare la gara con il .... ...Nessun rinvio di gare è previsto per la giornata della Serie A del 6 gennaio nonostante l'aumento dei contagi covid in numerose squadre. E' quanto filtra dalla Lega calcio di Serie A, come anticipato ...L'allenatore toscano si aggiunge ai casi di positività emersi in data odierna nel gruppo azzurro. Al culimine di una giornata che sta "regalando" note ufficiali su casi di Covid-19 un po' in tutta la ...