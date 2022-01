Gimbe: 'Sono aumentati del +153% i casi in sette giorni e purtroppo le vaccinazioni non decollano' (Di giovedì 6 gennaio 2022) 'Nell'ultima settimana si registra un'esplosione di nuovi casi di Covid - 19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente'. Lo rileva il monitoraggio della ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 gennaio 2022) 'Nell'ultima settimana si registra un'esplosione di nuovidi Covid - 19 che volano oltre quota 810 mila, con un incremento del 153% rispetto a quella precedente'. Lo rileva il monitoraggio della ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Covid19 Report @Gimbe: Nell'ultima settimana +153% nuovi casi. I positivi attualmente sono 1.265.297 (+111,3%).… - Agenzia_Italia : In una settimana i casi #Covid in Italia sono aumentati del 153% - Eliaolia : RT @Agenzia_Italia: In una settimana i casi #Covid in Italia sono aumentati del 153% - destri_li : RT @Radio1Rai: ??#Covid19 Report @Gimbe: Nell'ultima settimana +153% nuovi casi. I positivi attualmente sono 1.265.297 (+111,3%). Crescono… - Cartabellotta : RT @RaiNews: Covid, il monitoraggio della Fondazione Gimbe: nuovi casi in aumento del 153% rispetto alla settimana precedente, gli attualme… -