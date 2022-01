Fiorentina, Piatek arriva in città: “Sono contento” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il prossimo neo acquisto viola, Krzysztof Piatek, è atterrato oggi all’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze. Nelle scorse ore la Fiorentina ha trovato l’accordo con l’Herta Berlino per tesserare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Sono contento” ha dichiarato il polacco al suo arrivo. Piatek si sottoporrà nelle prossime ore alle visite medico-sportive, e successivamente firmerà il suo contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il prossimo neo acquisto viola, Krzysztof, è atterrato oggi all’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze. Nelle scorse ore laha trovato l’accordo con l’Herta Berlino per tesserare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. “” ha dichiarato il polacco al suo arrivo.si sottoporrà nelle prossime ore alle visite medico-sportive, e successivamente firmerà il suo contratto. SportFace.

